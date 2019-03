Brèves Madagascar Madagascar : Une lutte contre la violence à l’encontre des femmes et des enfants.

A l’occasion de la journée mondiale de la femme, 8 Mars 2019, Madame Mialy Rajoelina, a incité au renforcement des actions et sensibilisations pour les femmes. Le but est de mettre fin aux sévices et injustices subis par les femmes et les enfants Malagasy.

Pour commencer, à Mahajanga, la première dame a offert des véhicules pour la brigade féminine de la gendarmerie locale. Rappelons que Madagascar fait partie de ces pays où les femmes et les enfants font face à diverses difficultés, surtout en milieu rural. Ceci est la principale raison des actions menées par les Nations Unies à travers le Programme des Nations Unies pour le Développement, depuis l’an 2000. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar