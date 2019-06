Brèves Madagascar Madagascar. Une nouvelle plateforme de doléances lancée par le BIANCO.

Le Bureau indépendant anti-corruption, en collaboration avec la GIZ Coopération allemande, a lancé une nouvelle plateforme dénommée i-toroka. Celle-ci a pour objet de recevoir les plaintes et doléances dénonçant les cas de corruption.

Avec le logiciel qui ne permet pas d’identifier l’envoyeur sur le site, le BIANCO garantie l’anonymat de tout ce qui désire y envoyer une requête. Depuis le mois de Mars dernier, 20 cas sur 53 se sont avérés bien fondés et font l’objet d’enquêtes au niveau de la justice. Selon les informations, les secteurs couvrant l'administration foncière, l’enseignement, la justice ainsi que les agents de police et gendarmerie présentent le plus de cas de corruption. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar