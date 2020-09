Brèves Madagascar Madagascar : Une plateforme de protection de l'enfance à Antsimo Andrefana

L'ONG Bel Avenir a eu l'initiative en mai 2020 de mettre en place une plateforme de protection de l'enfance dans la région d'Atsimo Andrefana. L'objectif de la plateforme est de prendre en charge les enfants victimes de violence, sur le plan judiciaire, médical et psychosocial.

Selon les statistiques fournies par l'ONG, depuis sa création en mois de mai 2020, plus de 150 enfants qui sont victimes de violence ont déjà été pris en charge en moins de quatre mois dont des filles victimes de viols, et environ une vingtaine de mineures prostituées. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar