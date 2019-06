Brèves Madagascar Madagascar: Une solution provisoire pour remédier aux embouteillages dans la ville d’Antananarivo.

De nouvelles déviations de route ont été ouvertes pour réduire les embouteillages. L’Agence de Transport Terrestre, avec le Ministère du transport et le Ministère de la sécurité ont fait une descente sur terrain. Selon leur observation, la réhabilitation du rond-point d’Ankazomanga est l’une des sources d’embouteillages les plus monstrueux de la ville. Ainsi, un axe reliant Antanimena et Ankazomanga, traversant le boulevard de l’Europe, a été ouvert.

Selon le Directeur Général de l'ATT, à partir d'aujourd'hui, la route du Pape, traversant Ambohimanarina sera coupée pour cause de réhabilitation. A noter que ces travaux de réhabilitation s'achèveront vers la fin du mois d'Août.