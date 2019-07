Brèves Madagascar Madagascar. Vérification des rochers environnant le Rova de Manjakamiadana.

Des représentants du Bureau national de la Gestion des Risques et des catastrophes ont fait une descente sur terrain dans quelques fokontany aux alentours du Rova de Manjakamiadana. Suite aux tragiques événements survenus dans ce quartier, le BNGRC prévoit réduire aux maximum les risques de dommages associés aux rochers et de leur éboulement.

En effet, sur un rayon de 3 kilomètres aux alentours du Rova de Manjakamiadana, chaque bloc de rocher sera étudié minutieusement. Même ceux qui sont enfouis sous terre ont été considérés et feront prochainement objet de suppression. Les informations sur les prochaines interventions du BNGRC seront à venir. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar