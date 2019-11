Brèves Madagascar Madagascar : Visite du Président de la FIFA à Madagascar.

Le 25 Novembre, le Président de la Fédération Internationale du Football, Gianni Infantino et sa délégation composé par Fatma Samoura, Ahmad, Raoul Arizaka Rabekoto, Samuel Eto'o, Youri Djorkaeff, se sont entretenu avec le Président Andry Rajoelina. Le Président de la FIFA a affirmé que le stade Mahamasina ne pourra plus accueillir des matchs internationaux jusqu’à ce qu’il soit réhabilité. Le Président Ahmad a également appuyé cette décision du Président de la FIFA.

Lors d’une émission spéciale télévisée hier soir, Andry Rajoelina a fait découvrir comment Mahamasina sera après les rénovations. Le stade sera baptisé Stade Barea Mahamasina. La pelouse devrait finie avant le mois de Mars. Le numéro un de la FIFA a confié au président Andry Rajoelina à Iavoloha que "Madagascar dispose de nombreux footballeurs de grand talent. Le parcours des Bareas lors de leur toute première Coupe d'Afrique des Nations cette année a été formidable. Avec l'aide de notre soutien continu pour nos amis de la FMF et avec les encouragements du gouvernement malgache, j'espère et je suis convaincu que nous verrons des résultats encore plus positifs dans un avenir proche." Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar