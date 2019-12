Brèves Madagascar Madagascar : Vonjy Andriamanga à la tête de la JIRAMA

Quatre mois après le limogeage du numéro un de la Jirama Olivier JAOMIARY, le conseil des ministres à la date du 18 décembre 2019 nome l'ancien ministre de l'Energie, de l'Eau et des Hydrocarbures, Vonjy Andriamanga à la tête la compagnie d'eau et d'électricité de Madagascar.



Cette nomination fait déjà couler beaucoup d’encre. En effet, il est à rappeler que Vonjy Andriamanga, ancien ministre de l’Energie, de l’Eau et des Hydrocarbures a été remercié durant l’affaire de la pénurie de carburants survenue dans la capitale engendrant des longues files d’attente dans les stations de carburants. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar