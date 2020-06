Brèves Madagascar Madagascar : adresse du président AndryRajoelina du 31 Mai 2020, le coronavirus n’a pas été le seul sujet abordé

Le Président de la République a pris parole hier, comme il le fait généralement tous les deux semaines depuis le début de la propagation du Coronavirus à Madagascar. Ce dimanche 31 mai, la guerre contre l’ennemi invisible n’a pas été le seul sujet abordé. La plus grande partie du discours s’est focalisée sur la construction du colisée au Palais de la Reine, un sujet qui fait beaucoup de polémique à travers tout le pays. Au sujet de l’épidémie,la situation d’état d’urgence sanitaire se poursuit pendant 15 jours encore. Toutes activités s’arrêtent après 15 heures pour Antananarivo, les règles sont inchangées pour la région Alaotra Mangoro, la région Haute Matsiatra est déconfinée mais continue à respecter les règles mises en place afin de limiter la propagation du virus et enfin, la région Antsinanana entre en confinement total. Le couvre-feu reste valable pour toutes les régions de Madagascar. « La situation est maitrisée » déclare le président, malgré que cette dernière semaine, plus de deux cent cas ont été enregistré et les statistiques semblent aller en exponentielle. Les réalisations des tests seront favorisées et le peuple devra faire preuve de solidarité, toujours selon lui. L’essai clinique du troisième protocolede traitement du Coronavirus se fera également.

Au sujet du colisée, AndryRajoelinaen a accordé une grande partie de son adresse. La décision de construire un colisée n’a pas été prise sur un coup de tête, mais a été profondément étudiée, a-t-il précisé, une décision dont le peuple en sera reconnaissant plus tard. Il a ajouté qu’en aucun cas cette construction ne va à l’encontre de la culture malgache et en aucun cas n’a été faite clandestinement. Les constructions aboutiront d’ici la fête de l’indépendance, c’est-à-dire avant le 26 Juin prochain. Comme prévue, le palais disposera d’un hologramme et d’un audio guide afin de faire connaitre l’histoire aux visiteurs. De plus, la visite sera désormais à 10 000 Ariary pour les adultes, à 2 000 Ariary pour les enfants et à 27 euros pour les étrangers. D’ailleurs, le palais de Manjakamiadana ne sera pas le seul palais du pays à être réhabiliter, a-t-il également annoncé. Sur le plan économique, le gouvernement envisage l’établissement d’un plan multisectoriel d’urgence lors d’une réunion qui aura lieu la semaine prochaine avec les opérateurs économiques. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar