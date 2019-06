Brèves Madagascar Madagascar: bousculade à Mahamasina engendrant des morts et blessés.

Lors de la 59ème célébration de l’indépendance de Madagascar, 16 personnes auraient trouvé la mort suite à une bousculade. En plus de cela, le rapport de la gendarmerie nationale affiche plus de 75 blessées. En effet, le défilé militaire annuel s’est effectué dans l’après-midi, pour la première fois.

A la fin, la foule s'est donc empressée vers la sortie. Les chargés de la sécurité n'ont pu gérer la foule. Face à ce malheureux événement, le Président Andry Rajoelina ainsi que son invité d'honneur Paul Kagame ont présenté leur condoléance aux familles victimes et souhaitent, tous deux, un bon rétablissement aux blessés.