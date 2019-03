Brèves Madagascar Madagascar : certains districts n’ont pas de candidat pour les législatives 2019

Aujourd’hui est la date limite du dépôt de candidature pour les élections législatives, hier, 11 Mars 2019, l’Organes Chargé de la vérification et d’Enregistrement des candidatures (OVEC) a publié une liste provisoire des candidats. Suite aux différentes publications et communiqués émanant de diverses organisations, jusqu’à ce jour, on a pu compter jusqu’à 135 candidats.

Parmi les districts ayant le plus de candidats figure le district d’Antananarivo Atsimondrano, comptant 4 candidats. Néanmoins, cette liste pourrait changer, le dépôt de dossier se clôturera aujourd’hui, à 17 heures. Selon encore l’OVEC, des anciens députés lors du mandat Rajaonarimampianina ont également déposé leur ambition de retourner à la chambre basse, de Tsimbazaza. En outre, il y a des districts qui n’ont pas encore eu de candidats. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar