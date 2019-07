Brèves Madagascar Madagascar: début de la session ordinaire de l’Assemblée nationale.

La session ordinaire des députés fraîchement élus a commencé le 16 Juillet 2019 à Tsimbazaza. L’ordre du jour a été la préparation de l’élection des membres du bureau permanent. En tête et seule à la liste des candidats pour le poste de Président de l’Assemblée nationale, Christine Razanamahasoa occupera certainement cette place.

Par ailleurs, la plupart des candidats pour les autres fonctions sont des députés de la plateforme IRD, partisans du pouvoir actuel. Selon les informations obtenues, il n'est pas encore possible de désigner un chef de l'opposition au niveau de cette institution. Hanitra Razafimanantsoa a ainsi affirmé que le gouvernement doit chercher des solutions afin de le mettre en place dans les plus brefs délais.