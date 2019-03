Brèves Madagascar Madagascar: des candidatures déclinées pour les élections législatives 2019.

Le verdict final sur les dossiers remis aux OVEC (Organe de Vérification et d'Enregistrement des Candidatures) a eu lieu hier 19 Mars 2019. La CENI a rapporté l’effectif total des candidats pour les élections de députés qui se tiendra ce 27 Mai 2019.

En effet 803 candidats sur 862 ont été retenus pour les élections. Le non-paiement de la caution pour l’impression des bulletins uniques est la principale cause pour le déclin des 59 candidats. Par ailleurs, certains candidats font l’objet de poursuite judiciaire, ce qui élimine directement un candicat. Ainsi, la démission des ministres et des hauts fonctionnaires candidats, est attendue. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar