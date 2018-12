Madagascar: des embouteillages monstres dans la capitale

A la veille de la fête de la nativité et de la Saint Sylvestre, les bouchons dans presques toutes les routes principales de la capitale, Antananarivo, deviennent le quotidien de la population. il faut, au moins, une heure pour relier Anosy et Analakely. S'aventurer dans ce dernier reste le parcours du combattant. En effet, pour rallier Analakely et Soarano en voiture, un trajet moins de deux kilometres, il faut au moins un heure trente minutes. Chaque année, à la même periode, la population antananarivienne et ses visiteurs sont pris en otages par les bouchons. les raisons en sont nonbreuses et restent aussi les même. Premierement, des personnes en dehors de la capitale font leur emplettes dans la capitale. Deuxiemement, avec les differentes festivités à l'instar de Bazar de Noël, ou encore les espaces de jeux amenagés, la cicrulation tourne au renti. Enfin, les marchands ambulants qui innondent les trottoirs bloquent les pietons et ces derniers doivent emprunter la voie des voitures rallentissant la circulation.