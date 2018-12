Brèves Madagascar Madagascar: des nouvelles infrastructures à Ankaraobato grâce aux impôts

On peut dire que la commune d’Ankaobato fait peau neuve. On peut citer entre autes, les routes du Fokontany d'Antsahasoa qui ont été rénovées. Une nouvelle École Primaire Publique y a été implantée pour la première fois. Dorénavant, les écoliers ne sont plus obligés d'aller très loin pour étudier. Tout cela est grâce à la population qui s’est acquittée de leur responsabilité en payant leurs impôts.

Selon la population d’Ankarobato, la commune a connu un grand changement ces derniers temps et cela aurait considérablement des impacts majeurs dans leur vie quotidienne. Le maire disait qu'un nouveau projet pour la construction d'un Collège d’Enseignement Géneral serait également en cours, pour un budget d'un milliard cent millions d'Ariary, issu des impôts. Du coup, les premiers responsables de la commune incitent la population à toujours accomplir leur devoir pour l'amélioration régulière d'Ankaraobato. Rakotofracnky Infos Diaspora | Brèves Madagascar