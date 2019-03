Brèves Madagascar Madagascar: des nouvelles initiatives en faveur de la sécurité nationale.

Un atelier sur les nouvelles mesures de sécurité entre le Ministère de la sécurité nationale et les Nations Unies s’est tenu le 19 Mars 2019 dernier. Le ministère de la sécurité nationale a fait savoir que la réforme sur la sécurité qui a débuté en 2014 n’a pas apporté ses fruits jusqu’à ce jour.

Suite à cela, de nouveaux points y ont été ajoutés, dont les opérations de patrouilles auxquelles la force militaire a contribué. Selon une source auprès du Ministère, de nouveaux hélicoptères et des armes de guerres seront remises à la police, aux gendarmes et aux forces armées. Notons que la sécurisation des routes nationales figure également parmi les points essentiels. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar