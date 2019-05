Brèves Madagascar Madagascar: des ressortissants étrangers emploient des travailleurs malagasy sans aucun respect à la loi en vigueur.

Le Ministère des fonctions publiques ainsi que des représentants de la Caisse nationale de prévoyance sociale ont effectué une descente sur terrain hier 20 Mai 2019. En effet, une enquête rapide et respectant les règles a été effectuée dans plusieurs magasins de la ville d’Antananarivo, notamment ceux des étrangers de Behoririka.

En seulement une demi-journée, sur 15 magasins, plus de la moitié ne sont affiliés à aucune couverture sociale ni sanitaire. Ainsi, les travailleurs consultent des cabinets privés en cas de maladie et certaines femmes font l'objet de renvoie pour cause de grossesse. Pour y remédier, le Ministère a donné un délai pour ces étrangers pour inscrire leurs employés à la CNAPS, ce qui est relatif à la loi sur le travail.