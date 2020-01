Brèves Madagascar Madagascar : des routes coupées un peu partout dans l’île

La forte pluie est en train de paralyser l’économie Malgache. En effet, plusieurs routes nationales ont été coupées à cause de la pluie incessante surtout dans la partie nord de l’île. Sur la RN4, les coupures se trouvent au niveau d’Anjinja, Ankarafantsika et Tanambao Andranolava. Ainsi, les transports reliant Mahajanga à la capitale sont suspendus, même chose pour l’axe menant à Diego, la route est coupée au niveau d’Ambanja et Ambilobe.

A Antananarivo, malgré l’assainissement de la circulation, les embouteillages monstres sévissent toujours dans la capitale à cause de la pluie. Andohanimandroseza vers Ambanidia se fait en une heure trente minutes alors que la longueur de ce tronçon de route ne dépasse pas 1 km 500m. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar