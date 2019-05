Brèves Madagascar Madagascar: des sanctions évoquées par la CENI sur les candidats aux législatives ne respectant pas le règlement sur la pose d’affichages.

Ce jour, la CENI (Commission Electorale Indépendante) est sortie de l’ombre et a fait un communiqué s’adressant aux candidats législatifs. La plupart des candidats ne respectent pas les endroits réservés aux affichages. Le Président de la CENI, Herinirina RAKOTOMANANA a annoncé les sanctions et mesures prises face à ces irrégularités.

Il a lancé un ultimatum de 6 heures pour enlever les affiches des lieux publics. La CENI se chargera elle-même du travail et facturera chaque candidat de leur prestation. Ainsi, une journée de retard de paiement de la pénalisation coûtera 200.000 Ariary en plus. Ce montant est à payer auprès du Trésor public. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar