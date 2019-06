Madagascar: des solutions face aux délestages dans toutes les grandes villes de Madagascar.

Face aux incessantes plaintes des utilisateurs d’électricité de la Jiro sy Rano Malagasy, cette dernière a annoncé les solutions durables et provisoires pour chaque ville. Le responsable au niveau de la JIRAMA a affirmé, le 20 Juin 2019, qu’actuellement environ 20 villes souffrent de délestage. Ainsi, pour y remédier, la JIRAMA augmentera les effectifs et les puissances des groupes électrogènes dans les villes les plus enclavées et les villes les plus peuplées.