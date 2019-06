Brèves Madagascar Madagascar: dispositifs de sécurité pour la fête nationale.

Plus de six milles éléments de force de l’ordre seront mobilisés à l’occasion de la célébration de la fête nationale. Tous les éléments de force de l’ordre en casernes ont également fait l’objet d’appel pour contribuer au renforcement de la sécurité. Ceci a été annoncé, le 21 Juin 2019, par le Secrétaire Général en charge de la sécurité auprès de la Gendarmerie, le Colonel Richard Ravalomanana.

En effet, les forces de l’ordre mettront en place des éléments motorisés, en plus des éléments à pieds qui font des patrouilles dans chaque recoin de la ville d’Antananarivo. Des matériels de communication ont également été remis aux éléments de force de l’ordre. L’effectif de ces derniers sera également à son maximum lors des différents podiums. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar