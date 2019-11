Brèves Madagascar Madagascar : duel entre le candidat Naina Andriatsitohaina et Rina Randriamasinoro pour la mairie d’Antananarivo

Le 27 Novembre 2019, les malgaches ont été appelés aux urnes pour les élections communales et municipales. Le taux de participation des électeurs est très faible : moins de 30 %. En général, le scrutin s’est déroulé dans le calme. Pour Antananarivo, c’est toujours un duel entre les deux personnalités politiques Andry Rajoelina et Marc Ravalomanana, à travers ses candidats : Naina Andriatsitohaina candidat numéro 4 et Rina Randriamasinoro candidat numéro2, qui s’est profilé après le décompte des voix dans les Bureaux de votes.

