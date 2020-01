Madagascar : échauffourées à Anosibe- Anosizato

Des voitures cassées, des pneus brulés, une foule en colère, des routes barrées… c’est le résumé de ce qui s’est passé hier en fin d’après-midi à Anosibe- Anosizato. En effet, Après Analakely, Mahamasina et ses alentours, les policiers se sont déplacés vers Anosibe, un des endroits où il y a le plus de va-et-vient dans la capitale. Ils se sont mis à se débarrasser des marchands de rue, des charrettes et des voitures qui obstruent la circulation. Cela a engendré le mécontentement des personnes concernées qui a conduit à cette violence.