Brèves Madagascar Madagascar: élection du président et membres du bureau permanent de la chambre basse prochainement.

A compter de la journée du 2 Juillet, l’assemblée nationale a 12 jours pour préparer la première session qui durera pendant 15 jours. D’après les résultats publiés par la Haute Cour Constitutionnelle, la plateforme regroupant les partisans du pouvoir actuel a obtenu la majorité absolue. Les lobbyings ont débuté à partir du 3Juillet et deux noms de célèbres femmes politiques sont sortis de l’ombre.

Les noms de Christine Razanamasoa, ancienne Ministre de la justice pendant la Haute Autorité de la Transition et Irmah Naharimamy, ancienne Ministre de la population sont actuellement parmi les mieux placés pour la place du Président de la chambre basse. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar