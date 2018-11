Madagascar élection présidentielle: file info

13h 38: le sondage qui s'effectue actuellement pendant l'élection doit s'arrêter selon Hery Rakotomanana président de la CENI



13 h 00: on s'attend à un taux de participation élevé pour cette élection



11h 36: Le président de la CENI Hery Rakotomanana ne votera pas, pour montrer sa neutralité.



11h 30: plusieurs électeurs ont reçu leur carte électorale mais n'y figurent pas dans la liste. Ils ne sont pas autorisés à voter.



11h 00: Des électeurs autorisés à voter avec des badges à Manjakaray



10h 25: Rajaonarimampianina et son épouse ont voté à Tsimbazaza. "c'est avec joie que je me suis acquitté de mon obligation envers la nation" dixit le président sortant



9h 55 : Rajoelina et son épouse ont voté à Ambatobe



9h 50: La famille Ravalomanana a voté au Lycée Jules Ferry Faravohitra. Ravalomanana Marc et sa famille ont fait la queue comme tout le monde.



- le manque d'organisation dans cette élection est tangible. A Soavimasoandro, les bureaux de vote n'ont été ouverts qu'à 8h 35



- Presque tous les bureaux de vote ont été ouverts tardivement. A Andraisoro, c’est vers 6h 35 que le vote a commencé. Les forces de l’ordre sont présents massivement dans les bureaux de vote.