Brèves Madagascar Madagascar en deuxième place aux jeux de îles de l’Océan Indien selon le classement.

Madagascar est au second rang dans le classement provisoire des jeux des îles de l’océan Indien. En effet, la Grande île a obtenu 22 médailles dont 19 ors, 15 argents et 6 bronzes. Madagascar s’est plutôt démarqué en sport individuel pour cette édition. Les athlètes en haltérophilie ont effectué des exploits remarquables et ont suscité l’opinion publique.

La plupart des athlètes de cette discipline sont des champions d’Afrique, homme et femme. Pour le cas des Barea de Madagascar, un tirage au sort en faveur des Seychelles les éliminent. Jusqu’à ce jour, l’île Maurice tient la première place avec 66 médailles. En troisième place se positionne l’île de La Réunion. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar