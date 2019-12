Brèves Madagascar Madagascar : fin d’un beau parcours des Barea U20 en Zambie

L’imbattable Barea a été barré par les Sud-Africains hier en demi-finale de Cosafa cup u20 en Zambie. Pourtant, les protégés de Menahely Ruphin ont bien commencé le match en inscrivant 2 buts en première période. Veve sur un coup de tête trompant le portier du pays Arc en ciel et un coup de pied arrêté transformé par Arnaud, l’attaquant des Barea sénior mais il a encore 19 ans.

L'Afrique du Sud a égalisé à la toute dernière minute, il a fallut donc passer à la séance de tir au but. Score 5 marqués par les Sud-africains et 4 par les Malgaches. Rappelons qu'en phase de groupe, les deux équipes se sont neutralisées sur le score d'1 but partout.