Madagascar : fin de la concertation nationale sur les îles Éparses

La concertation nationale sur les îles Eparses a pris fin hier 11 Décembre avec cette image émouvante de l’actuel président de la République Malgache Andry Rajoelina et de l’ancien président Didier Ratsiraka qui avait déjà commencé à revendiquer îles durant sa présidence. Cette concertation a commencé le lundi 9 décembre et a duré trois jours au Centre de conférences internationales d’Ivato.

Cette concertation nationale vise à sensibiliser les malgaches sur ses îles leur appartenant et de les mobiliser pour la sauvegarde de la souveraineté nationale. Andry Rajoelina de dire que tous les Malgaches se donneront la main pour revendiquer nos droits pour l'application de la décision des nations-unies en 1979 qui stipule que ces îles appartient à Madagascar.