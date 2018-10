Brèves Madagascar Madagascar foot : Une solution a été retrouvée pour résoudre le problème de vol des Barea face au Guinéen en Match retour.

Ce 9 octobre 2018, cap vers Malabo pour les Bareas de Madagascar locaux avec la certitude de rentrer avec un vol direct avec la délégation guinéenne de football. Cette double confrontation entre dans le cadre des éliminatoires pour la CAN 2019 au Cameroun.

Après de nombreuses négociations sur la possibilité d'un vol direct Malabo-Antananarivo, le Président de la FMF et le responsable de la Fédération guinéenne ont pu signer une entente pour partager leur vol spécial Malabo-Antananarivo. Ce jour, le problème a été résolu et les Barea de Madagascar regagneront bien la capitale avec un peu de repos pour préparer le match retour qui se tiendra au complexe de Vontovorona le 16 octobre 2018.