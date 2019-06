Madagascar: hausse du prix du drapeau national par rapport à l’année dernière.

Les enquêtes faites auprès des commerçants montrent que le prix du drapeau varie entre 3 000 et 20 000 Ariary. Cela dépend de la taille et du type de tissu utilisé. Ces tarifs sont considérablement supérieurs à ceux de l’année dernière. Selon un commerçant, ils étaient obligés d’augmenter le tarif à cause de la hausse du prix du tissu sur le marché.