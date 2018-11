Brèves Madagascar Madagascar: l’ASSM Elgeco Plus commence bien la CAF face au Deportivo Unidad

Non, ce n’est pas seulement la victoire du PSG face au Liverpool qui fait grand bruit, la victoire de l’Elgeco Plus de Madagascar, dans son jardin, avec 3 buts à 1 contre le Deportivo Unidad de la Guinée équatoriale fait aussi son tam-tam. Ainsi, Elgeco Plus commence bien leur premier match dans le cadre de la Coupe de Confédération Africaine. Pourtant menés dans les premières minutes avec un penalty obtenu très tôt par les visiteurs, les Malgaches ont égalisé 10 minutes après. C’est avec le score d’un but partout que les deux équipes se rendent aux vestiaires.

Pendant la deuxième période, Elgeco plus a complètement dominé le match, ce qui leur a permis d’inscrire deux buts de plus en seulement 15 minutes de jeu. Le Deportivo Unidad se plaint de la fatigue due au voyage. Selon leurs joueurs, ils n’ont pas eu assez de repos avant le match. De son côté, dans la ligue des champions africaine, CNAPS Sport a fait un match d’un but partout face au FC Platinum de Zimbabwe à Vontovorona. Les caissiers doivent gagner chez Mugabe pour rester dans la course.





Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar