Madagascar: l’ application « The real Madagascar » a été lancée officiellement

Internet offre des opportunités pouvant apporter sa contribution à l’amélioration des divers secteurs. Le Ministère des Transports, du Tourisme et de la Météorologie en est conscient et a collaboré avec le groupe AIOLOS pour mettre en place une nouvelle stratégie pour booster davantage le tourisme à Madagascar à travers la mise en ligne de l’application « The Real Madagascar ».

Cette application facilitera le déplacement des touristes et les aidera à se retrouver dans un endroit et à les faire connaitre les particularités d'un lieu. Elle permet aussi de faire des réservations en lignes. La sécurité des touristes est importante pour ce ministère, ainsi, les postes de gendarmerie et du chef de poste le plus proche en mise à la disposition de l'utilisateur en prenant compte de sa localisation GPS. The Real Madagascar est disponible sur Android et IOS. Cette initiative du Ministère des Transports, du Tourisme et de la Météorologie est louable et peut surement apporter un plus au tourisme malgache.