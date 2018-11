Madagascar: l’éducation de qualité pour tous dans le grand Sud reçoit 6 millions de dollars supplémentaires du Royaume de Norvège

Les régions d’Androy, Anosy et Atsimo Andrefana sont les bénéficiaires d’un programme visant à améliorer l’offre éducative dans les écoles primaires publiques. Ce programme est mis en ouvre en collaboration avec l’UNICEF (Fonds des Nations Unies pour l’Enfance, Le BIT (Bureau International du travail et le PAM (Programme Alimentaire Mondial). Ces trois régions ont été choisies pour leurs vulnérabilités : un taux de scolarisation et de rétention au primaire sensiblement inférieur à la moyenne nationale, et des populations importantes d’enfants non scolarisés.