Madagascar : l’événement commercial de square très attendu

A la veille de la fête de la nativité, les différents événements commerciaux se mettent en place pour donner une satisfaction à la clientèle. C’est justement le but de l’organisateur de Square. «ce dernier est un grand carrefour commercial qui se veut d’être un modèle dans le domaine des événements commerciaux à Madagascar en apportant un nouveau souffle et une innovation pour répondre aux mieux les attentes des participants et des visiteurs lors de cet événement. » selon leur dire. Cet événement se déroulera au palais des Sports et de la Culture Mahamasina du 29 Novembre au 02 Décembre 2018.

Square vise à travailler et valoriser l’image des participants, à offrir différents produits de qualité à moindre prix et inciter les Malgaches à s’intéresser davantage aux produits de qualité. D’ailleurs, Square a choisi les participants pour cet événement. Ils doivent apporter des articles de qualité, mais qui est à la portée de tout le monde. En outre, une formation sur les ventes en ligne se fera pendant Square, elle sera octroyée par Social Media Watchdog Madagascar. Un tournoi de jeux vidéo, organisé par Tekken Mada, sera aussi présent pendant l’événement. School of Wild animera les 4 jours d’événement et il y aura aussi une démonstration des jouets télécommandés. Enfin, un photocall sera mis en place durant l’événement pour que les 8 000 visiteurs attendus puissent immortaliser les moments qu’ils ont passés chez square. Des stands d’habillements, Jardin, Cosmétiques, High-Tech, bijouteries et diverses animations seront présents lors de l’événement. Avec le ticket d’entrée, les visiteurs participeront à une tombola quotidienne de Square. Divers lots sont à gagner venant de notre partenaire Vero Vero. Ainsi, Square veut offrir des produits de qualité à moindre prix pour les consommateurs à la veille de noël.



