Brèves Madagascar Madagascar : l’opération d’Eric Fou Hehy nécessite encore plus de 70 000 €

L’humoriste malgache Eric a parlé en direct devant la presse hier depuis Inde sur un appel vidéo. Il a remercié les fans, les donateurs, qui lui ont permis de faire l’évacuation sanitaire en Inde et il lancé un appel à l’aide à tous les malgaches mais surtout au président Andry Rajoelina pour pouvoir faire les transplantations d’organes. « J’implore votre générosité surtout à vous monsieur le président » a-t-il dit avec une voix très fatiguée.

Cela fait déjà 8 mois qu’Eric a été évacué en Inde. Son état a connu une petite amélioration, mais jusqu’à maintenant, il n’a pas encore fait l’objet d’une intervention chirurgicale mais seulement des dialyses. Il est urgent de l’opérer, or la famille n’a pas la somme nécessaire pour cela. Sa fille, en larme, a fait aussi un appel à l’aide pour son père hier. Le numéro pour contacter Eric Fou Hehy en Inde est le +91 70 39 33 76 41. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar