Brèves Madagascar Madagascar : la CENI avertit les candidats qui ne respectent pas les règles électorales

La CENI (Commission Electorale Nationale Indépendante) compte sanctionner les candidats qui ne respectent pas les règlements régissant la campagne électorale. Hier, 15 Octobre 2018, les membres de cette entité a tenu une conférence de presse pour rappeler les droits de chaque candidat et pour évoquer les éventuelles sanctions.

Selon les dires de la CENI, les candidats se doivent de respecter les endroits réservés aux affiches. Aussi, les membres du sénat et les députés ainsi que les maires ont le droit de participer aux campagnes et de soutenir les candidats de leurs choix. Par contre, les hauts fonctionnaires tels que les ministres ou encore le Premier ministre sont contraints de garder leur neutralité. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar