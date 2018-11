Brèves Madagascar Madagascar : la Haute Cour Constitutionnelle confirme le duel Ravalomanana et Rajoelina en deuxième tour

La promulgation des résultats officiels, du premier tour des élections qui s’est tenu le 07 novembre 2018 à Madagascar, était très attendue avec une ambiance très tendue. Aucun coup de théâtre, la HCC confirme le deuxième tour, déjà annoncé par la Commission électorale Nationale Independante , entre Marc Ravalomanana et Andry Rajoelina.

Ainsi, le 19 Décembre prochain, les Malgaches reviendront aux urnes pour choisir entre l’ancien président de la République Marc Ravalomanana et l’ancien président de la Transition Andry Rajoelina, qui dirigera Madagascar pour les cinq prochaines années. Avec 1760 837 des voix, Ravalomanana obtient 35,35 % et Rajoelina 38,23% avec 1 954 023 des voix. Le président de la HCC Jean Eric Rakotoarisoa appelle la population à garder le calme. Lui de dire que, les deux personnes ne doivent pas se considérer comme des ennemis, mais comme des candidats. Le numéro un de la HCC appelle le gouvernement à prendre des mesures pour ceux qui sont tentés à semer la zizanie au sein de la société.



Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar