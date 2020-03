Brèves Madagascar Madagascar : la Population d’Antananarivo et de Toamasina appelée à rester à la maison

La pandémie du Covid-19 frappe la grande île depuis Vendredi. C’est le président lui-même qui s’est chargé de le communiquer aux Malgaches. Les cultes, les activités scolaires, universitaires, sportives ont été suspendus. Ces mesures ont été prises afin de limiter la propagation du Coronavirus. Hier dimanche, le numéro un Malgache a fait savoir à travers un message vidéo qu'on est en Etat d’urgence sanitaire et que le nombre de cas confirmés à Madagascar est passé de 3 à 12 tout en martelant qu’il n’y aucune perte humaine à déplorer.

Le Président appelle aux Malgaches d’Antananarivo et de Toamasina à rester chez-eux, à limiter les contacts. Tous les transports publics ont été suspendus. Aucun taxi-brousse n’est autorisé à entrer et à sortir d’Antanarivo sauf les transporteurs de marchandises. Mais depuis ce matin, (Lundi 23 Mars 2019) les Tananariviens ne respectent pas les consignes du président, il y a toujours de l’affluence en ville. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar