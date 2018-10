Brèves Madagascar Madagascar: la capitale fait partie des villes les plus polluées au monde

Madagascar n’est pas seulement parmi les pays les plus pauvres au monde, mais Antananarivo figure parmi les villes les plus polluées au monde. L’Organisation mondiale de la santé a organisé le premier sommet mondial sur la pollution de l’air et la santé. Il se tient actuellement à Genève depuis hier jusqu’à aujourd’hui. C’est à l’issue de ce sommet que le rapport de l’OMS a révélé que la ville des mille fait partie des villes les plus polluées au monde.

Avec 60 microgrammes par m3, la pollution atmosphérique à Antananarivo est trois fois plus élevée que seuil tolérable fixé par l’OMS qui est de 20 μg/m3. Il est impératif de trouver une solution à ce problème atmosphérique qui pourrait, si cela continue, engendrer des conséquences désastreuses pour la population. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar