Brèves Madagascar Madagascar : la chaine de fast-food KFC s’implantera bel et bien dans la grande île, est-elle une menace pour les opérateurs Malgaches qui baignent dans le domaine de la restauration rapide ?

Cela a été confirmé la semaine dernière, après avoir fait le Buzz sur le Web et après avoir donné le doute avec son adresse e-mail qui n’existe pas, KFC ou Kentucky Fried Chicken ouvrira ses portes à Madagascar. L’ouverture est prévue dans 4 mois. Selon un quotidien malgache, cette chaine de Fast-food se placera à Ambodivoana. Pas plus de précisions sur l’emplacement, mais rendez-vous dans environ 4 mois pour le connaitre.

Mais l’arrivée de KFC est-elle est une bonne chose pour les opérateurs malgaches ? Ces derniers savent très bien la popularité de KFC, et cette culture malgache qui adore ce qui est nouveau. Ainsi, ils devront faire face à une concurrence titanesque pour tenir tête à ce géant gastronomique que ce soit coté prix et coté produits. Plus il y a d’acteurs mieux c’est.

En outre, beaucoup ont dit que ce serait un point négatif pour la santé publique. Mais rappelons d’abord que les fast-foods, il y en a déjà à Madagascar. Ainsi, on peut en tirer que si les fast-foods sont mauvais pour la santé, KFC s’ajoute tout simplement à la liste des fast-foods qui seraient source de problème de santé. En effet, leurs nourritures engendreraient, selon une publication de l’équipe Coaching : obésité, diabète de type 2, problèmes cardio-vasculaires, hypertension, insuffisance rénale, sédentarité, ostéoporose. Les malgaches devront peser le pour et le contre. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar