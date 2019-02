Brèves Madagascar Madagascar : la circulation dans la capitale devenue de plus en plus dangereuse

Il ne se passe pas un seul jour sans que nous voyions un accident partagé sur les réseaux sociaux à Antananarivo et ses alentours. Circuler dans la capitale est devenu de plus en plus dangereux. Les risques sont énormes avec certains scooteristes qui empruntent les trottoirs pour éviter les embouteillages et qui souvent ne respectent pas les codes de la route.

Pas plus tard qu’hier, à Anosy, un scooter a été heurté de plein fouet par une voiture car le premier n’a pas respecté la règle établie sur un rond point. C'est-à-dire tourner à droite du rond point. Au lieu de cela le scooter a tout de suite roulé à gauche du rond point qui a engendré l’accident. Ce n’est qu’un exemple parmi tant d’autre. Mais il y a également l’alcool au volant. On blâme les autorités de ne pas suivre les codes de la route mais tous les citoyens doivent aussi être un modèle pour son entourage. Mais une mesure devrait être prise par les autorités afin d’endiguer les multiples accidents. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar