Madagascar: la date de publication des résultats provisoire fixée par la CENI.

Concernant les résultats provisoires, la préparation se fera le 14 Juin et la publication se tiendra le 15 Juin. Par ailleurs, la CENI a refusé toutes les demandes de confrontation. Lui de terminer que toutes les demandes ont été refusées pour cause d’irrecevabilité : aucun détail sur les emplacements des bureaux de votes et absence de photocopie de procès-verbaux.