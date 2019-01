Madagascar : la présentation des vœux à Iavoloha s’est résumée à des appels au calme

Le président par intérim Rivo Rakotovao a déjà félicité le futur président de la République. Les grands absents de cet événement ont été le Premier ministre Ntsay Chrisitian, Andry Nirina Rajoelina et les ministres de parti du MAPAR. Ravalomanana et son épouse, par contre, ont répondu présents à l’invitation. Interviewé par les journalistes, lui de dire qu’il est confiant pour les résultats d’aujourd’hui, il croit en la sagesse et le professionnalisme de la Haute Cour Constitutionnelle, puis de conclure qu’il assistera même à la proclamation officielle des résultats et acceptera les verdicts.

Rappelons que c’est la première présentation des vœux à Madagascar dirigée par un président par intérim. A cette occasion le grand banquet a été supprimé et remplacé par un cocktail.