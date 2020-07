Brèves Madagascar Madagascar : la présidence dément les rumeurs sur l’état de santé du PRM

Des rumeurs circulent, depuis un certain temps, sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, affirmant que le Président de la République, Andry Nirina Rajoelina est atteint du Coronavirus.

Hier, mardi 7 juillet, un communiqué partagé sur la page officielle de la Présidence de la République de Madagascar a démenti ces rumeurs. Le communiqué précise que le Président de la République se porte bien et n'est pas atteint du Covid-19, et d'ailleurs celui ci n'a pas quitté le territoire malagasy depuis la fermeture des vols aériens et le début de la propagation du Coronavirus à Madagascar. Il a ajouté qu'il est avec le peuple malgache dans cette lutte contre l'épidémie. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar