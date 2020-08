Brèves Madagascar Madagascar : la ville de Nosy be pourrait ré-ouvrir à l’international

Le secteur du tourisme est en crise, depuis le début de cette pandémie. Une crise qui affecte également l'économie nationale. Avec certains membres du gouvernement, comme le Ministre de la Fonction Publique, de l'Emploi et des Lois Sociales, le Ministre de l'Economie et des Finances et le Ministre du Tourisme, des Transports et de la Météorologie, le président de la République Andry Rajoelina s'est réuni avec les opérateurs touristiques de Nosy Be.

Ce dernier a évoqué la situation que traverse le domaine du tourisme, actuellement, mais aussi a parlé des projets à venir, lorsque cette crise sera terminée. Le président de la République a également évoqué la possibilité, pour Nosy be, de pouvoir recevoir des touristes d'ici le mois d'octobre prochain. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar