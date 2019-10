Brèves Madagascar Madagascar : la voix d'or du groupe Mahaleo, Fafah, est partie rejoindre les étoiles

Famantanantsoa Andriamihaingo Rajaonarison, mieux connu par son nom de scène Fafah, vient de tirer sa révérence à l’âge de 65 ans. Fafah était la voix du groupe Mahaleo. Il a fallu le remplacer lors du dernier concert du groupe Mahaleo au Palais des Sports et de la Culture Mahamasina. En effet, il avait eu un problème de santé et ne pouvait pas encore chanter.

Des fans du groupe Mahaleo ont montré leur tristesse via des publications sur les réseaux sociaux. Rappelons que le groupe a perdu Raoul en 2010 puis et Nono en 2014. L’équipe de Madaplus adresse ses sincères condoléances à la famille, amis de Fafah et à tous les fans du groupe Mahaleo. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar