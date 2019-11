Brèves Madagascar Madagascar : lancement du télé-paiement des impôts.

Le lancement officiel de la nouvelle plateforme de paiement d’impôts et de taxe a eu lieu à l’hôtel Carlton le 5 Novembre. Cette plateforme dénommée « E-hetra Payment » sera opérationnelle très prochainement. Dans le cadre du développement numérique, cette nouvelle mode de paiement épargnera les usagers de la perte de temps tout en sécurisant les recettes fiscales et en limitant le risque d’erreur avec les travaux manuels.

Selon le slogan, ceci constitue une administration fiscale innovante, transparente et pilier de l’émergence. Une convention entre le Ministères et les banques existantes à Madagascar a précédé cet événement. Selon les informations, cette plateforme a été opérationnelle pour les grands contribuables depuis 10 Octobre dernier et a pu recevoir plus de 30 milliards d’Ariary. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar