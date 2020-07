Brèves Madagascar Madagascar : le Ministre de la santé a fait un point de presse

Le Ministre de la santé publique a pris la parole après la polémique qui a été générée suite à sa lettre de demande d'aide aux partenaires techniques et financiers de Madagascar, pour la lutte contre le coronavirus. Une demande qui a été une « initiative personnelle », qui a été prise sans avoir eu recours au consentement du gouvernement, selon la porte parole du gouvernement et ministre de la culture et de la communication.

Un membre du staff du ministère de la santé publique a expliqué que ce genre de démarche est habituel au ministère. La demande est envoyée et c'est en fonction de la réponse reçue que le département informe les entités nécessaire. Le professeur Ahmad Ahmad a organisé un point de presse, afin de donner des explications et apaiser la tension. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar