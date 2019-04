Brèves Madagascar Madagascar : le Pape François va rendre visite à la grande île

Dans le cadre de sa tournée dans la Zone Océan-Indien, le pape François n’a pas omis de visiter Madagascar. Le Nonce apostolique a affirmé sa venue entre le 06 et le 09 septembre de cette année même. En effet, cette visite a déjà été annoncée par l’évêque de La Réunion, Gilbert Aubry, en 2018.

Ce voyage apostolique entre dans le cadre d’une congrégation religieuse et une grand-messe se tiendra alors à Soamandrakizay le 8 septembre. Ce grand terrain de soixante hectares se situant à Androhibe accueillera le Saint-Père et ses fidèles pour une bénédiction en masse. Derrière ce grand rassemblement chrétien, une organisation de grande envergure est effectuée par un comité spécial appuyé par l’État. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar