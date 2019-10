Brèves Madagascar Madagascar : le Pasteur Paul Ramino tire sa révérence.

Une icône du scoutisme à Madagascar s’en est allée. Le Pasteur Paul Ramino est décédé à l’âge de 77 ans. Hier samedi 12 Octobre 2019. Il a dirigé l’église FJKM Amparibe Famonjena de 1986 jusqu’à sa retraite en 2007. Le Pasteur Paul Ramino n’est pas seulement une personnalité religieuse, mais aussi une personnalité politique célèbre et a laissé son empreinte en créant le mouvement « Raimandreny Mijoro » qui lui a permis de faire partie du Conseil pour la réconciliation nationale (FFM).

Pasteur Paul Ramino est à la fois poète et écrivain. Le « Lamako », une façon d’applaudir très connue et très utilisée par les Malgaches dans les différentes festivités, est l’œuvre du Pasteur. L’équipe de Madaplus adresse ses plus sincères condoléances à la famille du Pasteur. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar