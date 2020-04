Brèves Madagascar Madagascar : le chef de l’Etat opte pour le déconfinement progressif.

L’allocution du président de la République Andry Nirina Rajoelina a été très attendue bien qu’elle soit, encore, en retard pour la troisième fois. Lors de son discours, le numéro un Malgache a soulevés plusieurs points, toujours, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus.

Le PRM a fait savoir la découverte d’un remède, trouvé par l’IMRA l'Institut Malgache des Recherches Appliquées, qui a été baptisé Covid Organics dont la présentation officielle se fera aujourd’hui. Il a affirmé que les essais effectués ont été concluants ce qui l’a poussé à prendre la décision de déconfiner progressivement Antananarivo, Fianarantsoa et Toamasina. Des mesures accompagnent ce processus, comme le port obligatoire des masques sans quoi le contrevenant sera sanctionné, le maintien du couvre-feu de 21h à 4h du matin. Les activités des entreprises seront de 6h à 13h.

Les transports publics vont revenir avec des limitations de passagers : 3 pour les Taxi et 18 pour les taxi-be. Mais les taxi-brousses reliant à la capitale, Fianarantsoa et Toamasina ne sont pas encore autorisés. En outre, les élèves en classe d’examen reprendront les bancs de l’école des Mercredi mais en appliquant toutes les mesures de sécurité sanitaire. Ils recevront des le remède « Covid Organics ». Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar